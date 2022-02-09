Türkiye E-5 Karayolu'nda polislere ateş açtılar!

E-5 Karayolu'nda polislere ateş açtılar!

Türkiye

E-5 Karayolu'nda polislere ateş açtılar!

Yenibosna E-5 Karayolu'nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi.

09 Şubat 2022, Çarşamba 16:42 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Yenibosna D-100 Karayolu'nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, Bakırköy'de D-100 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

D-100 Karayolu'nda dur ihtarına uymayan araçtakilerle Polis arasında kovalamaca yaşandı. Kaçarken polislere ateş ettikleri de öne sürülen şüpheliler D-100 Karayolu'nun Bakırköy kısmında kalan siteye girdi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüpheliler, otomobili terk etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

DHA

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