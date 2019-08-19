E Devlet üzerinden KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. Adaylar 8 gün süre verildi. Son tarih 26 Ağustos olarak belirlendi. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Peki ama nasıl?

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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