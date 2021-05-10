e-Devlet’e kısa süre sonra transkript özelliği geliyor
Transkript belgeleri kısa süre e-Devlet'e ekleniyor. Şimdilik dört üniversite tarafından kullanıma sunulan özellik yakında tüm üniversitelere gelecek. Böylece belge için okula gitmeye gerek kalmayacak.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 13:07 Son Güncelleme:
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Üniversite öğrencileri için hazırlanan ve eğitim boyunca alınan tüm notların listelendiği not dökümü yani transkript belgesi e-Devlet’e ekleniyor. Şimdilik dört üniversite tarafından kullanıma sunulan özellik yakında tüm üniversitelere gelecek.
Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara Ünviersitesi, Bayburt Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri e-Devlet’e Transkript Sorgulama yazarak özelliğe ulaşabiliyor. Sistemde şu an için sadece yeni mezun öğrencilerin belgesi bulunuyor. Transkript belgesi Türkçe veya İngilizce olarak iki farklı dilde alınabiliyor
İlerleyen aylarda diğer üniversitelerin ve önceki tarihlerde mezun olan öğrencilerin transkript belgeleri sisteme eklenecek. YÖK, transkript belgelerinin e-Devlet’e eklenmesi için gerekli bütün veri girişlerinin tamamlanması hususunda üniversitelere yazı yolladı.
Son olarak belgenin üzerinde QR kod bulunuyor. QR kod sayesinde e-Devlet üzerinden belgenin doğruluğu da kontrol edilebiliyor.