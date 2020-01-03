e-Devlet’in 2019’da en çok kullanılan hizmetleri açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, geçen yıl içerisinde e-Devlet üzerinden en çok işlem gören hizmetleri açıkladı. Listede, 16 ayrı bakanlık hizmetine yer verildi. Bununla birlikte, 2019’da e-Devlet’ten 465 milyon mobil işlem gerçekleştirildiği de bildirildi.
Dijital Türkiye Portalı’nda verilen hizmetler her yıl artarken, portalın kullanıcı sayısı, 2008’de 6 bin 990 kişiyken bu sayı 45 milyona ulaştı.
Bakanlıkların geçen yıl en çok işlem gören hizmetleri şöyle belirlendi:
- Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama
- Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden
- Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama
- Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama
- İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama
- Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama
- Millî Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu
- Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
- Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu
- Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini
- Ticaret Bakanlığı: Sahibi/Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama