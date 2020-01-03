e-Devlet’in 2019’da en çok kullanılan hizmetleri açıklandı

e-Devlet’in 2019’da en çok kullanılan hizmetleri açıklandı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, geçen yıl içerisinde e-Devlet üzerinden en çok işlem gören hizmetleri açıkladı. Listede, 16 ayrı bakanlık hizmetine yer verildi. Bununla birlikte, 2019’da e-Devlet’ten 465 milyon mobil işlem gerçekleştirildiği de bildirildi.