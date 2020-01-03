e-Devlet’in 2019’da en çok kullanılan hizmetleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, geçen yıl içerisinde e-Devlet üzerinden en çok işlem gören hizmetleri açıkladı. Listede, 16 ayrı bakanlık hizmetine yer verildi. Bununla birlikte, 2019’da e-Devlet’ten 465 milyon mobil işlem gerçekleştirildiği de bildirildi.

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e-Devlet’in 2019’da en çok kullanılan hizmetleri açıklandı

Dijital Türkiye Portalı’nda verilen hizmetler her yıl artarken, portalın kullanıcı sayısı, 2008’de 6 bin 990 kişiyken bu sayı 45 milyona ulaştı.

Bakanlıkların geçen yıl en çok işlem gören hizmetleri şöyle belirlendi:

  • Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama
  • Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama
  • İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama
  • Millî Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu
  • Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama
  • Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu
  • Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini
  • Ticaret Bakanlığı: Sahibi/Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama

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