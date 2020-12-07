Türkiye 'e-Duruşma' 30 ilde 260 mahkemede uygulamaya geçti

'e-Duruşma' 30 ilde 260 mahkemede uygulamaya geçti

Türkiye

'e-Duruşma' 30 ilde 260 mahkemede uygulamaya geçti

Avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulamasının kapsamı genişledi.

07 Aralık 2020, Pazartesi 23:20 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki dijital dönüşüm hedefleri arasında yer alan "e-Duruşma", pilot uygulama olarak yeni adli yılda ilk defa Ankara Batı Adliyesi'nde başlatıldı.  Aşama aşama yaygınlaştırılan uygulama, teknik altyapısı hazır hale getirilen 173 mahkemede daha kullanılmaya başlandı. Böylece 15 Eylül'de başlayan "e-Duruşma", 30 ildeki 260 mahkemede uygulanabilir hale geldi.

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AA


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