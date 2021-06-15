E nabız neden açılmıyor?

Aşı olmak isteyen milyonlarca kişi e nabız sisteminden aşı randevusu almak istiyor. Ancak akşam saatlerinde itibaren e nabız sistemine ulaşmak mümkün olmuyor. Bu durum karşısında ise aşı randevusu almak isteyenler başka yolları denemeye başladı. Peki aşı randevusu nasıl ve nereden alınır?

E NABIZ NEDEN AÇILMIYOR?

E Nabız sisteminin neden açılmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

E NABIZ ÇÖKTÜ MÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

E nabız sistemi birkaç yıldır vatandaşlara sağlık konusunda hizmetlerine kesintisiz olarak devam ediyor. Ancak şu anda milyonlarca kişiye aşı hakkı tanınması üzerine aynı sayıda kişi de sisteme girerek aşı randevusu alma telaşı içinde.

E nabız sisteminin çöküp çökmediğine ve ne zaman açılacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte sistemdeki bu durumun kısa süre içinde çözüleceği tahmin ediliyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

ALO 182’den aşı randevusu alabilmek için öncelikle aşı sorgulaması yapılması gerekiyor. 182’yi aradıktan sonra aşı olmak isteyen kişinin bilgileri veriliyor. Yapılan sorgulamanın ardından eğer kişi aşı olacak grup içindeyse kişinin kayıtlı cep telefonuna SMS yolu ile bilgilendirme geliyor ve aşı randevusu için yönlendiriliyor. Eğer kişi, aşı olabilecek grupta değilse yine bunun da bilgisi kısa mesaj yolu ile iletiliyor.

E- Nabız üzerinden aşı randevusu almak için öncelikle sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre belirleyerek kaydolmak gerekiyor. Kaydolma işleminin ardından “RANDEVU AL” seçeneğini tıkladıktan sonra öncelikle Biontech mi yoksa Sinovac aşısı olmak istediği seçildikten sonra, kişinin nerede aşı olmak istediğine ilişkin seçenekler sunuluyor. Gerekli talimatların takip edilmesinin ardından da aşı randevusu alma işlemi tamamlanmış oluyor.

Aşı randevusu alındıktan sonra kişinin sistemde kayıtlı cep telefonuna ve e-posta adresine aşı olacağı yer ve tarih bilgileri de Sağlık Bakanlığı tarafından gönderiliyor.



