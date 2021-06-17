E3 2021’de en çok beklenen oyun Forza Horizon 5 seçildi
E3 2021 kısa süre önce sonra erdi ve şovun yıldızı ise Xbox ve Forza Horizon 5 oldu. Etkinlik sonrası , gösterinin en iyi oyunlarından ve sunumlarından bazılarını vurgulayan bir ödül töreni de düzenlendi.
17 Haziran 2021, Perşembe 14:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden birisi olan E3, kısa süre önce sona erdi. E3’ün bitiminde ise etkinliğin en iyileri seçildi. IGN, GameSpot, PC Gamer ve GamesRadar+ tarafından oylamalarla etkinlikte en iyi sunum Xbox ve Bethesda’nın, en çok beklenen oyun ise Forza Horizon 5 seçildi.
Yapılan oylamalarla alınan sonuçlar şu şekilde:
Ubisoft En Çok Beklenen Oyun: Mario + Rabbids: Sparks of Hope
Gearbox En Çok Beklenen Oyun: Tiny Tina's Wonderlands
Xbox/Bethesda En Çok Beklenen Oyun: Halo: Infinite
Square Enix En Çok Beklenen Oyun: Marvel's Guardians of the Galaxy
PC Gaming Show En Çok Beklenen Oyun: Songs of Conquest
Future Games Show En Çok Beklenen Oyun: Immortality
Intellivision En Çok Beklenen Oyun: Dolphin Quest
Mythical Games En Çok Beklenen Oyun:
En Çok Beklenen Indie Oyun: Falling Frontier
Freedom Games En Çok Beklenen Oyun: Airborne Kingdom
Capcom En Çok Beklenen Oyun: The Great Ace Attorney Chronicles
Nintendo En Çok Beklenen Oyun: Breath of the Wild 2
En Çok Beklenen Yooreka Studio Oyunu: Loopmancer
En İyi Sunum: Xbox and Bethesda Showcase
Tüm Etkinliğin En Çok Beklenen Oyunu: Forza Horizon 5