Bilim & Teknoloji E3 2021’de en çok beklenen oyun Forza Horizon 5 seçildi

E3 2021’de en çok beklenen oyun Forza Horizon 5 seçildi

Bilim & Teknoloji

E3 2021’de en çok beklenen oyun Forza Horizon 5 seçildi

E3 2021 kısa süre önce sonra erdi ve şovun yıldızı ise Xbox ve Forza Horizon 5 oldu. Etkinlik sonrası , gösterinin en iyi oyunlarından ve sunumlarından bazılarını vurgulayan bir ödül töreni de düzenlendi.

17 Haziran 2021, Perşembe 14:05 Son Güncelleme:
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Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden birisi olan E3, kısa süre önce sona erdi. E3’ün bitiminde ise etkinliğin en iyileri seçildi. IGN, GameSpot, PC Gamer ve GamesRadar+ tarafından oylamalarla etkinlikte en iyi sunum Xbox ve Bethesda’nın, en çok beklenen oyun ise Forza Horizon 5 seçildi.

Yapılan oylamalarla alınan sonuçlar şu şekilde:

Ubisoft En Çok Beklenen Oyun: Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Gearbox En Çok Beklenen Oyun: Tiny Tina's Wonderlands

Xbox/Bethesda En Çok Beklenen Oyun: Halo: Infinite

Square Enix En Çok Beklenen Oyun: Marvel's Guardians of the Galaxy

PC Gaming Show En Çok Beklenen Oyun: Songs of Conquest

Future Games Show En Çok Beklenen Oyun: Immortality

Intellivision En Çok Beklenen Oyun: Dolphin Quest

Mythical Games En Çok Beklenen Oyun:

En Çok Beklenen Indie Oyun: Falling Frontier

Freedom Games En Çok Beklenen Oyun: Airborne Kingdom

Capcom En Çok Beklenen Oyun: The Great Ace Attorney Chronicles

Nintendo En Çok Beklenen Oyun: Breath of the Wild 2

En Çok Beklenen Yooreka Studio Oyunu: Loopmancer

En İyi Sunum: Xbox and Bethesda Showcase

Tüm Etkinliğin En Çok Beklenen Oyunu: Forza Horizon 5



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