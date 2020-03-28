Türkiye EBA Kontrol Merkezi kuruldu

EBA Kontrol Merkezi kuruldu

Türkiye

EBA Kontrol Merkezi kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'da Kontrol Merkezi kurulduğunu açıkladı.

28 Mart 2020, Cumartesi 15:54 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sistemini geliştirmek amacıyla, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi kurduklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzaktan eğitim sistemimizi sizlere en iyi şekilde sunabilmek için çalışıyoruz. Sorunlara hızlı çözüm sunmak ve sistemi geliştirmek için EBA Kontrol Merkezi’ni kurduk. Teknik ekiplerimiz 7/24 anlık olarak takipte. Çabamız; her yeni güne 18 milyon öğrencimizle başlamak" dedi.


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