Ebrar Karakurt, 2021 yılı itibarıyla İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın ve Türkiye kadın millî voleybol takımının oyuncusudur. 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndaki performansıyla da dikkat çeken Enrar Karakurt, son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında girdi. İşte, milli voleybolcu hakkında merak edilen soruların yanıtları…

EBRAR KARAKURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir’de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, voleybola,12 yaşındayken VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı.

VakıfBank formasıyla iki yıl üst üste hem gençler hem de yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan başarılı smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonluğuna uzanan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla sahaya çıktığı Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülüne layık görüldü.

2018 senesinde VakıfBank A Takımı'na kabul edilen Ebrar Karakurt, 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu ve 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu yaşadı.

2021 Mayıs ayında İtalya liginin güçlü takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ebrar Karakurt, 2021 yılı itibarıyla İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın ve Türkiye kadın millî voleybol takımının oyuncusudur.

VOLEYBOLCU EBRAR KARAKURT’UN BOYU KAÇ SANTİM?

Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96 metredir.