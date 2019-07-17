'Ebru benim yaşıtım değil'

Oyuncu Burcu Binici, önceki gün ressam Ebru Ceylan'la Cihangir'deydi

17 Temmuz 2019, Çarşamba 17:28
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'Ebru benim yaşıtım değil'

Burcu Binici, yeni projesi olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: ''Dinlenmek istiyorum, onun için yaz aylarını tatile ayırdım. Önce memleketim Rize'ye, sonra Alaçatı'ya gittim.''

Oyuncu, bir dönem yakın arkadaşı olan Ebru Şahin'le arasının açıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi: ''Kendisi yaşıtım değil. Benden yedi-sekiz yaş küçük. Benim yakın arkadaşlarım başka. Ama şu an hak ettiği bir yerde, gayet yetenekli bir kız.''

Ebru Şahin atv'de yayınlanan 'Hercai'yle büyük bir çıkış yakaladı.

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