Ebru Destan, 'Kendime tatil hediye ettim'

Maldivler'de tatil yapan Ebru Destan, "Yoğun bir temponun ardından kendime tatil hediye ettim. Maldivler'deydim, yeni döndüm" açıklamasını yaptı. Ebru Destan, sözlerine şu şekilde devam etti, "Tatil gayet güzel geçti, her şey çok iyiydi. Şimdi tekrar işimin başına geçme vakti”