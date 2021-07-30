Magazin Ebru Destan, "Kendime tatil hediye ettim"

Ebru Destan, "Kendime tatil hediye ettim"

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Ebru Destan, 'Kendime tatil hediye ettim'

Manken Ebru Destan, önceki gün Flroya’da objektiflere yansıdı. Yakın bir arkadaşıyla yemek planı olduğu için geldiğini belirten Destan, Maldivler’den yeni döndüğünü söyledi.

30 Temmuz 2021, Cuma 16:59 Son Güncelleme:
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Maldivler'de tatil yapan Ebru Destan, "Yoğun bir temponun ardından kendime tatil hediye ettim. Maldivler'deydim, yeni döndüm" açıklamasını yaptı. Ebru Destan, sözlerine şu şekilde devam etti, "Tatil gayet güzel geçti, her şey çok iyiydi. Şimdi tekrar işimin başına geçme vakti”

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