Ebru Gündeş 5 günde 28 bin kişiye şarkı söyledi





Merdivenlerin bile 150 TL'den satıldığı konser 3.5 saat sürdü.

Toplamda 28 bin 128 kişiye şarkı söyleyen Ebru Gündeş, ''1991'den beri sahnelerdeyim ama hâlâ ilk günkü gibi heceyanlıyım. Biletlerin tükendiğini duyunca, rüyadayım zannetim. Bana bu rüyayı yaşattığınız için teşekkür ederim'' dedi.

Ebru Gündeş izleyiciler arasında bulunan eski vokalisti popçu Derya Uluğ'a sahneden şöyle seslendi: ''Çizgini sakın bozma. Çok güzel gidiyorsun. Millet her zaman vır vır konuşur, sen onlara bakma, kafana hiçbir şeyi takma!''

Derya Uluğ, Ebru Gündeş'i kuliste ziyaret etti.

Hakan KIRARSLAN/POSTA