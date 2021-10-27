Ahmet Çakır, Ebru Gündeş'in seslendirdiği, söz ve bestesi Sezgin Büyük’e ait olan 'Annem İçin' şarkısının 'Ölmüş Bil' isimli eseriyle benzer olduğu iddiasıyla üç yıl önce 50 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. Çakır, Gündeş ile Büyük’ün eseri kendisinden izin almadan kullandığını, mali ve manevi haklarının zarara uğradığını iddia etmişti.

Mahkemeye değişik tarihlerde ulaşan iki bilirkişi raporunda, Ahmet Çakır’ın haklı olduğu yönünde görüş bildirilmişti. Bilirkişi, Çakır’ın eserinin izinsiz kullanım bedelinin yedi bin 500 TL olabileceğini belirtmişti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde üç yıldır devam eden davanın karar duruşmasına her iki tarafın da avukatı katıldı.

DAVA ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Davalı Ebru Güneş’in avukatı, "Müvekkil yönünden husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Söz konusu dava 10 yıllık zaman aşımına uğramıştır" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Çakır’ın davasını reddetti.