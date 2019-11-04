Yeni şarkısı 'Anlayacaksın'ı çıkaran Ebru Polat, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Reynmen'in Ela isimli şarkısıyla yaptığı dansla gündeme gelen Ebru Polat bu sefer de Ezhel'in şarkısında dans etti.

'Bensiz olmaz' dedi ve dans etti

Altın rengi parlak mini bir elbise giyen Ebru Polat, "Bensiz olmaz" diyerek Murda ve Ezhel'in Aya isimli şarkısında dans etti. Ebru Polat, kıvrak figürleriyle dikkat çekti.

'Her yerde kendimi görmek istemiyorum'

Geçen temmuz ayında sosyal medya fenomeni Reynmen'in Ela isimli şarkısında dans eden Ebru Polat, yeni dans videosunu sadece Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı. Takipçilerinin dans videosunu ana sayfada paylaşması ısrarı üzerine paylaşım yapan Ebru Polat, "Hiç ısrar etmeyin bunu asla ana sayfaya koymayacağım. Uğraşamam vallahi kimseyle her yerde kendimi görmek istemiyorum şu an. Kendi sevenlerim görsün yeter." dedi.

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