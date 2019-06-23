Ebru Polat: Günde beş litre su içiyorum

Gazetecileri karşısında gören Ebru Polat, şaşkınlığını gizleyemedi.

Evde sıkıldığını hem hava almak hem de biraz yürüyüş yapmak için gezmeye çıktığını söyleyen şarkıcı, çok su içtiğini belirtti.

Polat, "Günde en az 5 litre su içiyorum böylece hem kilomun artmasını hem de ödemlerimin oluşmasını engellemiş oluyorum" dedi.

Şarkıcı gazetecilerle vedalaştıktan sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.