Magazin Ebru Polat: Kudurmuş hayvan gibi saldırdınız

Ebru Polat: Kudurmuş hayvan gibi saldırdınız

Magazin

Ebru Polat: Kudurmuş hayvan gibi saldırdınız

Sokağa çıkma yasağının ardından marketlere fırınlara akın edenler için Ebru Polat'tan sert sözler geldi. Ebru Polat paylaşımında vatandaşların her yeri yağmalamasına "Kudurmuş hayvan gibi saldırdınız" diyerek tepki gösterdi.

12 Nisan 2020, Pazar 09:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir 'in de aralarında bulunduğu 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti. 12 Nisan saat 24.00'e kadar devam edecek olan yasağı öğrenen vatandaşlar ise market ve fırınları yağmaladı.

20 günden fazladır evde olan şarkıcı Ebru Polat ise Instagram hesabından isyan etti.

'Sadece kendinizi düşünerek yağmaladınız'

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, vatandaşların marketleri ve fırınların yağmalanmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Kudurmuş hayvan gibi saldırdınız o marketlere... Yağmaladınız sadece kendinizi düşünerek. Halbuki orantılı ölçüde alıp diğer insanları da düşünmeniz gerekmiyor muydu? Komşun aç yatarken sen tok yatabilecek misin helal sana Müslüman kardeşim. 2 gün bu ya 50 ekmek almak ne demek!"


İlgili Haberler
Ebru Polat: Karantinadan çıkayım, her güne bir sevgili koyacağım


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
12 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Yine mi güzeliz yine çiçek!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada magazin turu (12 Nisan 2020)