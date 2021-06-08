Magazin Ebru Polat'ın beş maddelik cevabı olay oldu!

Ebru Polat'ın beş maddelik cevabı olay oldu!

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Ebru Polat'ın beş maddelik cevabı olay oldu!

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya üzerinden "hayatta kendisini en çok yoran şeyleri" soran bir takipçisine verdiği maddeler halindeki cevap ve 'evlilik' itirafıyla magazin gündemine geldi.

08 Haziran 2021, Salı 16:41 Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımları çok konuşulan Ebru Polat, 1.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından, takipçilerinin kendisine yönelteceği soruları yanıtlayacağını belirtti.

'TOLGA İLE SIKINTILARIMIZ VAR'

Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı, "Evlilik ne zaman?" sorusuyla birlikte "Birlikteliğiniz var zaten. Bebek de gelsin artık. Her şey zamanında iyi Ebru Hanım" yorumunu cevapsız bırakmadı.

Ebru Polat, "Evlenmek istesem hemen evlenebiliriz zaten. Tolga dünyanın en iyi adamlarından biri ama şu anda düşünmüyorum" dedi.

37 yaşındaki güzelin, "Her konuda çok iyi anlaşmamız gerekli, bizim sıkıntılarımız var. Birbirimizi anlayamadığımız şeyler var. Ben evlenmek için evlenmem öyle" itirafı şaşırttı.

'KİMİN KARNINI DOYURSAK NANKÖR OLUYOR'

Şarkıcı, başka bir soruda, "İnsanlar insanları kötü olmaya zorluyor. Kimin karnını doyursak ilk nankör o oluyor. Yanında çalışanlardan tut, akrabalara kadar. Neden bu insanlar böyle bilemiyorum. Boşa dememişler 'iyilikten maraz doğar" diyerek, sitem dolu bir açıklamada bulundu.

Ebru Polat, bir takipçisinin "Hayatta seni en çok yoran şeyleri beş madde yapsan ne olurdu?" şeklindeki sorusu üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcının, 'gebersinler' ifadesini kullandığı ve ağzını bozduğu beş maddelik cevabı şöyle:

1- Cahillik. (Cahil kendini yetiştirememiş insan, çok zarar verir.)

2- Salaklık (Çevrendeki beş kişinin ortalaması oluyorsun. Bir süre sonra seni sinir hastası eder bunlar.)

3- Nankörlük / vefasızlık. (En adi cins. Gebersinler bence.)

4- Kel-fodulluk. (Bir b.k değiller ama öyle hareketler yapar komedi tipler.)

5- Yalaklar. (Herkesi beni seviyor derler ama aslında herkesin g....ü yalarlar.)

Ebru Polat'ın tepkili cevapları şaşkınlık yarattı.


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