Magazin Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkında ayrılık yok

Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkında ayrılık yok

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Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkında ayrılık yok

Ebru Şahin, Instagram hesabını kapatınca kriz dedikodusu ortaya çıkmıştı. İkili aşklarına devam ediyor, ayrılık söz konusu değil.

16 Şubat 2021, Salı 09:19 Son Güncelleme:
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Ebru Şahin geçen temmuzda Amerikan basketbol ligi NBA’de oynayan Cedi Osman ile flört etmeye başlamıştı. Oyuncu geçtiğimiz günlerde dizideki partneri Akın Akınözü ile kendisini yakıştıranları sosyal medyada tek tek engelledi. Önceki gün de Instagram hesabını kapattı. Soranlara, “Şu anda sosyal medya detoksu yapıyorum. Herhangi bir problem yok. 4-5 gün sonra hesabı açacağım” dedi.

Aşka devam

Cedi Osman’ın ‘14 Şubat’ta özel bir paylaşım yapmaması sevgililerin arasının bozulduğu iddialarına yol açtı. Ama milli basketçi POSTA’ya yaptığı özel açıklamada Ebru Şahin’den ayrılmadığını, ilişkilerinin devam ettiğini söyledi.

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