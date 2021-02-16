Ebru Şahin ve Cedi Osman aşkında ayrılık yok

Ebru Şahin geçen temmuzda Amerikan basketbol ligi NBA’de oynayan Cedi Osman ile flört etmeye başlamıştı. Oyuncu geçtiğimiz günlerde dizideki partneri Akın Akınözü ile kendisini yakıştıranları sosyal medyada tek tek engelledi. Önceki gün de Instagram hesabını kapattı. Soranlara, “Şu anda sosyal medya detoksu yapıyorum. Herhangi bir problem yok. 4-5 gün sonra hesabı açacağım” dedi.

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Cedi Osman’ın ‘14 Şubat’ta özel bir paylaşım yapmaması sevgililerin arasının bozulduğu iddialarına yol açtı. Ama milli basketçi POSTA’ya yaptığı özel açıklamada Ebru Şahin’den ayrılmadığını, ilişkilerinin devam ettiğini söyledi.

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