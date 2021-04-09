Magazin Ebru Şahin'den romantik kutlama

Ebru Şahin'den romantik kutlama

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Ebru Şahin'den romantik kutlama

Güzel oyuncu Ebru Şahin geçen yazdan bu yana aşk yaşadığı sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü romantik bir pozla kutladı.

09 Nisan 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Ebru Şahin ile NBA’de oynayan basketbolcu Cedi Osman geçen yazdan beri birlikte. Çift aradaki mesafeye rağmen romantizm dolu bir aşk yaşamaya devam ediyor.

'YANIMDAYKEN HER ŞEY ÇOK KOLAY'

Ebru Şahin dün 26 yaşına giren sevgilisini sosyal medyadan romantizm dolu bir pozlarını paylaşarak kutladı. Altına da Boşnakça “Yanımdayken her şey çok kolay. Doğum günün kutlu olsun güneşim” yazdı.

NOT: Makedonya’da doğan Cedi Osman’ın babası Türk, annesi Boşnak.

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