Ebru Şahin Milliyet Cadde’de yayınlanan röportajında “Daha başında benim yılım olacağını hissetmiştim. Dediğiniz gibi çok verimli geçti. Hayallerimin bir kısmına ulaştım. Güzel şeyler elde ettim. Kendi açımdan iyi bir yılı geride bıraktım” diye konuştu.

Ebru Şahin, “Daha güzel şanslar elde etmeyi diliyorum. Şu an yaptığım projenin üzerine ne kadar koyabilirsem, o kadar iyi. Umarım güzel, huzurlu ve her şeyin su gibi aktığı bir yıl olur” ifadelerini kullandı.

Dizi ve sinema dünyasının aranılan bir yüzü olmakla hayallerinin gerçekleştiğine değinen oyuncu, sektörde yeni olmasına rağmen şanslı ve iyi hissettiğini söyledi.

20 Aralık'ta vizyona girdi

Başrollerinde Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu'nun olduğu ''Şuursuz Aşk'' filmi 20 Aralık'ta vizyona girdi.

Şuursuz Aşk’ın ‘Menekşe’si Ebru Şahin, “Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören insanların yollarının kesiştiği bir hikaye. Çok samimi, güzel bir iş. Bizler için duygu dolu bir çalışma süreci oldu. İsmail’le ilk filmim, son olmayacak ama inşallah. Çok iyi partnerlik etti, güzel bir ekip olduk” ifadelerini kullanmıştı.

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