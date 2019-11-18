Ebru Şallı: Keşke daha önce evlenseydik

Çıkışta aşk pozları verdiler. Ebru Şallı’nın 1 milyon liralık tektaşı göz alıcıydı. Eşini lüks hediyelere boğan taze damat, “Benim neyim varsa, hepsi Ebru’nundur” dedi.

“Evlilik nasıl gidiyor?” sorusuna da “Şahane. Her şey çok güzel. Keşke 10 yıl önce evlenseydik” yanıtını verdi.

Ebru Şallı o dönemde Harun Tan ile evliydi

Ebru Şallı o dönem iki oğlunun babası Harun Tan ile evliydi. Uğur Akkuş da çocuklarının annesi Gonca Derin’den Mayıs 2018’de boşandı.

Halil Kalmuk/ POSTA

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