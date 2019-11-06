İki yıldır birlikte olan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, eylül ayında rüya gibi bir düğünle Çırağan Sarayı’nda evlenmişti.

Nişantaşı'nda gerçekleşen bir etkinliğe katılan Ebru Şallı "Evlilikte bir ayı geçti. Çocukları çok sevdiğimi daha önce de söylemiştim, kısmet. Üçüncü çocuğu zaman gösterir. Çocuklarım benden zaten kardeş istiyorlar" dedi.

“Büyütecek bir şey yok”

Cadde'de yer alan habere göre; Ebru Şallı'ya, geçen günlerde eşi ile kutladığı Cadılar Bayramı'nın sosyal medyadan eleştirildiği hatırlatıldı.

Şallı "Bana 'Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor musun?' diye yazanlar oldu, ne alakası var ben Türk'üm ve her Cumhuriyet Bayramı'nı çocuklarımla kutlar onları da paylaşım yaparım. Halloween bizim bayramımız değil tabii ki, Cumhuriyet Bayramı ve diğer bayramlarımızı kutluyoruz. Cadılar Bayramı eğlence için yapılan bir kutlama, bunda büyütecek bir şey yok" şeklinde konuştu.



