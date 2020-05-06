Ebru Şancı, 2014’te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenmişti. Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmişti. Oğluna 6 aylık hamile olan ve karantina günlerini ailesi ile Bodrum’da geçiren eski manken, çok kızdığı eşini sandalyeye bantlayıp bağladı, cep telefonu ile ilgilenmesini de yasakladı. Ebru Şancı, “Alpaslan, PUGB adlı bir oyunun bağımlısı haline geldi. PUGB kumam gibi. Aile Bakanlığı bu duruma bir an önce el atmalı. Adam sadece yemek ve tuvalet için yerinden kalkıyor, yetti artık. Bu oyun yasaklanmalı” dedi.

'Kadınlarla oynuyor'

Ebru Şancı “Alpaslan, kadınlarla da oynuyor. Ama oradan kadın kovaladığını sanmıyorum. Yine de hepsini bakanlığa şikayet ettim. Kocamı durdurun artık” diye konuştu. Ebru, “Hamilelik döneminde eşini daha mı fazla kıskanmaya başladın?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “6 yıldır birlikteyiz.

Bir kere bile cep telefonunu karıştırmadım. Zaten yanlış yaparsa, başka bir kadına mesaj atarsa, bana anında haberi gelir. Alpaslan benden daha kıskanç. Zaten kıskanç adam severim, öyle gevşek istemem.”

'Mahsus horluyorum'

Hamileliği boyunca hiç naz yapmadığını söyleyen Ebru Şancı, “Eşiniz ev işlerinde yardım ediyor mu?” sorusuna “Temizliğe gelince, birden beli tutuluyor! Mutfağa girince de içinden Arda Türkmen çıkıyor, harika yemekler yapıyor” yanıtını verdi.

Karantinanın ilk günlerinde katları ayırdıklarını söyleyen Ebru Şancı, “7/24 birlikte yaşamak çok zor tabii ki. Ama boşanmaların artacağını sanmıyorum. Çünkü ayrılık zengin işi. Alpaslan’a çok kızarsam, geceleri mahsus horluyorum, zaten kaçıyor” diye konuştu.