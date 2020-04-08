Ebru Şancı: Kocama yer kalmadı

Oğlu Kürşat’a 4 aylık hamile olan Ebru Şancı, karantina günlerini geçirmek üzere eşi Alpaslan Öztürk, ikiz kızları ve 5 köpeğiyle Bodrum’daki yazlığına gitmişti.

'Bizim evin halleri'

Günlük hayatlarını sık sık Instagram’da paylaşan Şancı “Bizim evin halleri. Kocama yer kalmadı” diye video çekti. Görüntüde eşi Alpaslan mutfak sandalyesinde oflayarak vakit geçiriyor, köpekleri ise kanepede uyuyor.





İlgili Haberler Ebru Şancı ile Alparslan Öztürk katları ayırdı



