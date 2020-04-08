Ebru Şancı: Kocama yer kalmadı
Corona virüs nedeniyle karantina süreci için eve kapanan isimlerden Ebru Şancı, Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya telefonla bağlanarak evdeki durumuyla ilgili "Sürekli tartışıp sürtüşüyoruz. Allah’tan villamız 3 katlı. Katları ayırdık.” açıklamasını yapmıştı. Bu defa da Şancı Instagram'dan yayınlandığı video ile "Kocama yer kalmadı" dedi.
08 Nisan 2020, Çarşamba 07:50 Son Güncelleme:
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Oğlu Kürşat’a 4 aylık hamile olan Ebru Şancı, karantina günlerini geçirmek üzere eşi Alpaslan Öztürk, ikiz kızları ve 5 köpeğiyle Bodrum’daki yazlığına gitmişti.
'Bizim evin halleri'
Günlük hayatlarını sık sık Instagram’da paylaşan Şancı “Bizim evin halleri. Kocama yer kalmadı” diye video çekti. Görüntüde eşi Alpaslan mutfak sandalyesinde oflayarak vakit geçiriyor, köpekleri ise kanepede uyuyor.