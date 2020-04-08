Magazin Ebru Şancı: Kocama yer kalmadı

Ebru Şancı: Kocama yer kalmadı

Magazin

Ebru Şancı: Kocama yer kalmadı

Corona virüs nedeniyle karantina süreci için eve kapanan isimlerden Ebru Şancı, Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya telefonla bağlanarak evdeki durumuyla ilgili "Sürekli tartışıp sürtüşüyoruz. Allah’tan villamız 3 katlı. Katları ayırdık.” açıklamasını yapmıştı. Bu defa da Şancı Instagram'dan yayınlandığı video ile "Kocama yer kalmadı" dedi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 07:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oğlu Kürşat’a 4 aylık hamile olan Ebru Şancı, karantina günlerini geçirmek üzere eşi Alpaslan Öztürk, ikiz kızları ve 5 köpeğiyle Bodrum’daki yazlığına gitmişti.

'Bizim evin halleri'

Günlük hayatlarını sık sık Instagram’da paylaşan Şancı “Bizim evin halleri. Kocama yer kalmadı” diye video çekti. Görüntüde eşi Alpaslan mutfak sandalyesinde oflayarak vakit geçiriyor, köpekleri ise kanepede uyuyor.


İlgili Haberler
Ebru Şancı ile Alparslan Öztürk katları ayırdı


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
İçimdeki ses hep aynı nakaratı söylüyor
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sıla'dan makyajsız fotoğraf