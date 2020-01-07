Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar’la hayatını birleştirmiş, bu evlilikten Eymen adında oğlu olmuştu. Ancak çiftin ilişkileri uzun soluklu olmamış, 2015 yılında evlilikleri bitmişti.

'Hayatımda kimse yok'

Ece Erken, "eski eşiyle barıştıkları" iddiası üzerine sunuculuğunu üstlendiği, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında açıklama yaptı.

Ünlü sunucu, "Bir evlilik yaptık. O evlilikten muhteşem bir oğlum var. Allah sağlık versin evlatlarımıza. Beni Instagram'dan takibe aldı, ben de onu aldım. 'Tekrar barıştılar mı, tekrar birlikteler mi?' şeklinde haber çıktı. Böyle bir şey yok, sittinsene geçse olmayacak bir şey. Eymen'in babası olarak kalacak bir insan. Hayatımda kimse yok. Zamanında çok büyük sıkıntılar yaşadık. 'Çocuğuma artık babalık yapmak istiyorum' dedi, evlat söz konusu tabii ki ben de 'başım üstüne' dedim" ifadelerini kullandı.





Bu haberi de okudular Ece Erken'in hesabı hack'lendi