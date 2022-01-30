Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi, 00.30 sıralarında Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda bulunan ve dört yıl önce yine bir avukat cinayetine mekan olan Cundalı Restoran'da silahla vurularak öldürülmüştü. Mahmutyazıcıoğlu'nun olaya müdahale etmek isteyen şoförü de aynı saldırıda yaralanmıştı.





65 BİN LİRALIK ÖDEME ANLAŞMASI

Gayrimenkul satışı sebebiyle yaşandığı iddia edilen olayın, Suphi Malgaz ve Gökhan Karakan isimli şahıslar arasında gayrimenkul satışından doğan 100 bin liralık bir anlaşmazlığın büyümesi nedeniyle yaşandığı öne sürülmüştü. İddiaya göre; Malgaz'ın isteğiyle arabuluculuk için devreye giren Mahmutyazıcıoğlu iki taraf arasında 65 bin liralık bir ödeme anlaşması yaptırmış, Malgaz'dan 65 bin liralık alacağı tahsil edemeyen Karakan da parayı tahsil için Kadir Yasak ile Ali Yasak'ı olayın yaşandığı Mahmutyazıcıoğlu'na ait restorana göndermişti.

KAPIDA BEKLEMİŞLER

Olay sonrası harekete geçen polis, alacak verecek taraflarından Malgaz'ı ifadesini aldı. Ardından olayın yaşanmasına sebep olan ve Yasak kardeşleri azmettirdiği ileri sürülen Gökhan Karakan ve olay yerinde gözcü olarak bulunan Uğur Can Bilge'yi gözaltına aldı. Saldırıda silahı kullanan ismin Kadir Yasak olduğu, kardeşi Ali Yasak'ın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu ve kendilerine Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ın yardım için kapıda bekledikleri belirlendi.

İki gündür aranan dört saldırgandan birisinin telefonunun verdiği sinyali takip eden polis, zanlıların cinayet günüden beri sürekli yer değiştirdiklerini ve internet üzerinden kiralık araç uygulamalarından iki saatte bir araç kiraladıklarını tespit etti. Sinyal takibiyle saldırganların Büyükçekmece ve Beylikdüzü sınırları içerisinde olduğunu tespit eden polis, 19 adrese dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon yaptı. Kadir Yasak ile ağabeyi Ali Yasak Büyükçekmece Alkent West Sitesi'nde günlük kiralık bir dairede yakalandı. Ayrıca Kadir ve Ali Yasak'a kaçışları sırasında yardım yataklık yapan ve farklı adreslere geçişlerini sağlayan yedi şüpheli daha belirlenip gözaltına alındı.

"AMBULANS GEÇ GELMEDİ"

Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ambulansın 40 dakika sonra geldiğini, kocasının kan kaybından hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“112 Komuta Kontrol Merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39’da ‘İki kişi vuruldu’ açıklamalı ihbar personelimiz tarafından alınmıştır. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39’dan sonra, ambulansımız olay yerine 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır.”

"65 BİN LİRAYI ŞAFAK CEBİNDEN VERİRDİ"

65 bin lira tartışmalarıyla ilgili konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum." dedi.







