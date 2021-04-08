Magazin Ece Erken: Kim dost kim düşman gördük

Ece Erken: Kim dost kim düşman gördük

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Ece Erken: Kim dost kim düşman gördük

YouTube kanalı açan Ece Erken, tefeciye bulaştığını belirterek ünlü isimlerden borç para istedi. Aldığı cevaplar karşısında 'Kim dost kim düşman gördük' dedi.

08 Nisan 2021, Perşembe 21:50 Son Güncelleme:
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YouTube kanalı açan Ece Erken'in ilk konuğu sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu oldu. Telefonla bazı ünlü isimleri arayarak tefeciye bulaştığını söyledi ve borç para istedi. Arkadaşlarından gelen cevaplar karşısında ünlü sunucu 'Kim dost kim düşman gördük' ifadelerini kullandı.

YouTube kanalı ile dönüş yapan Ece Erken, ilk videosunu paylaştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile video çeken Erken, bu sefer de ünlü arkadaşlarını arayıp şaka yapmak için para istedi.

'Tefeciye düştüm' diyerek arkadaşlarına şaka yapan Ece Erken aldığı cevaplar karşısında 'Kim dost kim düşman gördük' yorumunu yaptı.


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