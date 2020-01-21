Ece Erken Twitter'ın diline düştü
Son zamanlarda sosyal medyada fake hesaplar, fake fotoğraflar aldı başını gidiyor. Hatta Twitter'da bunları ifşa eden bir hesap bile var. İşte o hesabın yani Ruling'in diline Ece Erken de düştü.
Twitter'ın dedektifi Ruling ortaya çıkardığı sahte kimlik ve sahte fotoğraflar furyasına Ece Erken'in paylaşımını da dahil etti. Instagram'da geçtiğimiz yıl şubat ayında başka biri tarafından paylaşılan çiçeğin fotoğrafını alan Ece Erken, çiçek kendisine gelmiş gibi story'sinde paylaşarak 'Teşekkürler' notunu düştü. Ruling de bunu görüp paylaşınca olanlar oldu ve Ece Erken Twitter aleminin diline düştü.
Ece Erken geçen günlerde Fenerbahçeli bir futbolcunun kendisine gülücüklü mesaj attığını, o futbolcuyu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettiğini söylemişti. Ruling bu yaşananlara da gönderme yaptı.
https://twitter.com/atavrattroll/status/1218894121814937600
Murat Övüç de yapmıştı
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Murat Övüç de bu fake furyasına katılmış, Rusya'daki ve Suriye'deki sitelerden kopyaladığı çiçek fotoğraflarını sanki kendisine gelmişçesine, gizli bir hayranı varmışçasına paylaşmıştı. Bir de sevgilisine teşekkür etmişti.
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