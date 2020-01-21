Twitter'ın dedektifi Ruling ortaya çıkardığı sahte kimlik ve sahte fotoğraflar furyasına Ece Erken'in paylaşımını da dahil etti. Instagram'da geçtiğimiz yıl şubat ayında başka biri tarafından paylaşılan çiçeğin fotoğrafını alan Ece Erken, çiçek kendisine gelmiş gibi story'sinde paylaşarak 'Teşekkürler' notunu düştü. Ruling de bunu görüp paylaşınca olanlar oldu ve Ece Erken Twitter aleminin diline düştü.

Ece Erken geçen günlerde Fenerbahçeli bir futbolcunun kendisine gülücüklü mesaj attığını, o futbolcuyu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettiğini söylemişti. Ruling bu yaşananlara da gönderme yaptı.









Murat Övüç de yapmıştı

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Murat Övüç de bu fake furyasına katılmış, Rusya'daki ve Suriye'deki sitelerden kopyaladığı çiçek fotoğraflarını sanki kendisine gelmişçesine, gizli bir hayranı varmışçasına paylaşmıştı. Bir de sevgilisine teşekkür etmişti.





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