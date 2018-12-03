Sunucu Ece Erken evinin banyosundan bir görüntü paylaştı. Cam duş kabinin tuzla buz olduğu görüntüde Ece Erken şöyle isyan etti:

"Bunu kim açıklar! Durup dururken Eymen'e bir şey olsaydı suçlu kim? Böyle işçilik! Cam ne kolay patlıyor. Eymen banyodaydı ve çok şükür iyi."

Alişan, Demet Akalın gibi isimler de sosyal medya üzerinden Ece Erken'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ece Erken daha önce oğlu Eymen'in saçlarını boyadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.