Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla ilişki yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden haziran ayında boşanmıştı.

Yaz tatilini birlikte geçiren çift ayrıldı. Sevgilisi uğruna Beyaz TV'den de istifa eden Ece Erken haberi sosyal medyadan duyurdu. Erken'in Melis Sezen gibi hikaye paylaşması dikkat çekti.

'Benim de hayatımda kimse yoktur'

Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç ile adı aşk dedikodularına karışan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen iddialara sosyal medyadan yaptığı 'Hayatımda kimse yok, sevgiler' paylaşımıyla yanıt vermişti. Ece Erken de Melis Sezen'in tarzında bir açıklama yaparak ayrılık haberini duyurdu. Ece Erken paylaşımında "Benim de hayatımda kimse yoktur" yazdı.

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