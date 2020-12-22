Magazin Ece Seçkin, corona virüsün mutasyona uğramasına tepki gösterdi

Ece Seçkin, corona virüsün mutasyona uğramasına tepki gösterdi

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Ece Seçkin, corona virüsün mutasyona uğramasına tepki gösterdi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, corona virüsün mutasyona uğramasıyla ilgili haberlere sosyal medya hesabından küfür ederek tepki gösterdi.

22 Aralık 2020, Salı 14:19 Son Güncelleme:
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Corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gündemde yer almaya devam ediyor. Yaşanan son gelişmeler, corona virüsün mutasyona uğradığı ve çok daha fazla bulaşcı hale geldiğiyle ilgiliydi... Çok sayıda uzman bu konuya dair açıklamalar yaparken, sosyal medya kullanıcıları da düşüncelerini paylaşıyor.

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O isimlerden biri de 29 yaşındaki şarkıcı Ece Seçkin oldu... Ancak Ece Seçkin'in kendini ifade etme şekli, sosyal medyada gündem yarattı. 

Virüsün mutasyona uğradığını ve bu sefer bulaş hızının daha fazla olduğunu öğrenen şarkıcı, Twitter hesabından "Mutasyonuna da aşına da bulaş hızına da sosyal mesafene de s... senin covid kere yeter artık s....r git" dedi.

Nikahını ertelemişti

Pilot Çağrı Terlemez ile uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik teklifi alan Ece Seçkin, corona virüs tedbirleri nedeniyle nikahını ertelemişti.


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