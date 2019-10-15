Ece Seçkin: Takıntılı bir Başak burcuyum

Müziğe ilgi duymaya anne karnında başladığını, küçüklüğünde annesinden piyano eğitimi aldığını belirten Ece Seçkin, Hukuk Fakültesi’nden sanat dünyasına olan yolculuğunu öğrencilerle paylaştı.

Yaklaşık bir saat öğrencilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı; Christina Aguilera, Celine Dion ve Lara Fabian'ın çocukluğundan beri tüylerini diken diken eden üç isim olduğunu belirtti.

'Ya siyah olurum ya da beyaz olurum'

"Karakterinizi hangi renk yansıtır?" sorusuna Seçkin, "Ben takıntılı bir Başak burcuyum. O yüzden olsam olsam ya siyah ya da beyaz olurdum. Arası kesinlikle bende olmazdı" şeklinde esprili bir cevap verdi.

'Çıplak ayakla yerlere basmak, parkelerde iz bırakmak beni delirtir'

Ünlü şarkıcı, titizliği ile ilgili olarak, "En yakın arkadaşım bana kalmaya geldiğinde bile bir süre sonra gözünün içine bakıyorum, 'ne olur git' diye. Çünkü biliyor ki gider gitmez temizlik yapacağım. Sadece temizlikle ilgili değil. Düzen, simetri... Benim için çok önemli. Mesela hijyen olmadığını hissettiğim bir yer hayat standartlarımı düşürebilir. Evime saç toplamadan girmek, yerlere saç dökmek, çıplak ayakla yerlere basmak, parkelerde iz bırakmak beni delirtir" dedi.

Rap müzikteki gelişmeleri heyecanla ve beğenerek takip ettiğini belirten Ece Seçkin, Ozan Doğulu ile birlikte çalışmalara imza atmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu belirtti.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Başak burcunun arkadaş ve aile hayatı nasıl olur?

Haberin fotoğrafları için tıklayın Başak burcunun aşk hayatı rehberi

Bu haberi de okudular Ece Seçkin: Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı diliyorum