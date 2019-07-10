Ece Seçkin: Zeka kadını seksi yapar

“Seksapaliteye karşı değilim. Dozu önemli, ayarı iyi yapılmalı. İlle de açılıp saçılmak gerekmez. Bence bir kadını seksi yapan şey; zekasıdır, gülüşüdür. Bu nedenle kendimi bir kalıba sokmak istemiyorum” dedi.

KAMERA FOBİSİ VAR

Nişanlısı Çağrı Terlemez’in kamera fobisi olduğunu söyleyen popçu, “Klibimde oynamasını istesem, asla kabul etmez” diye konuştu.

TEK GAYESİ BÜYÜLEMEK

Ece Seçkin, sahnede tek gayesinin seyircileri büyülemek olduğunu da belirtti.