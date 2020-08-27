Ece Sükan mutlu, Uğur Güven gergin

Ece Sükan ile sevgilisi Uğur Güven 3 ay önce küstü. Yazı ayrı yerlerde, arkadaşları ile geçirdiler. Sükan bir ay önce “Tam bir ayrılık yok, ama kırgınlık var. Zaman her şeyin ilacı” dedi. Çift önceki gün Bebek’te görüntülendi. Ece Sükan’ın uzun zaman sonra yüzü gülüyordu. Ancak sevgilisi Uğur Güven gergindi.

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