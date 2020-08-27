Ece Sükan mutlu, Uğur Güven gergin
3 ay önce ilişkilerinde sorun yaşayan ve yazı sevgilisinden ayrı geçiren Ece Sükan'ın, uzun süre sonra yüzünde güller açtı. Hakan KIRARSLAN / POSTA
27 Ağustos 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Ece Sükan ile sevgilisi Uğur Güven 3 ay önce küstü. Yazı ayrı yerlerde, arkadaşları ile geçirdiler. Sükan bir ay önce “Tam bir ayrılık yok, ama kırgınlık var. Zaman her şeyin ilacı” dedi. Çift önceki gün Bebek’te görüntülendi. Ece Sükan’ın uzun zaman sonra yüzü gülüyordu. Ancak sevgilisi Uğur Güven gergindi.
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