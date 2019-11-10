Bir ayrılıp bir barışan sevgililer Ece Sükan ve Uğur Güven’in bu kez keyfi yerindeydi. Ece Sükan özel hayatıyla ilgili sorulara cevap vermek istemediğini söyledi.

Uğur Güven ise araca doğru ilerlerken “Direksiyona sen geç Ece” dedi.

Aşkın ilk karesi

Manken, stil danışmanı Ece Sükan ile Uğur Güven aşkı uzun süredir devam ediyor.

Uğur Güven'in, Ece Sükan’ı öpücüklere boğduğu anlar objektiflere yansımış, aşkları kesinleşmişti.

Çift çıkışta yan yana gelmemeye özen göstermişti.

Ece Sükan 3 yıl evli kaldığı tasarımcı Ümit Benan'dan 2017'de boşanmıştı.

Uğur Güven ise en son Hadise ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

Çift, sürekli tartışmalar ve kavgalarla gündeme geliyor.

Müge Dağıstanlı

muged70@gmail.com



