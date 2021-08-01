Magazin Ece Üner'in ekranlara dönüş tarihi belli oldu

Ece Üner'in ekranlara dönüş tarihi belli oldu

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Ece Üner'in ekranlara dönüş tarihi belli oldu

Sözünü hiç sakınmadı, susmadı, cesaretle konuştu. Şimdi çözüm bulmaya geliyor. “Ece Üner ile Susma” 09 Ağustos Pazartesi Kanal D’de ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

01 Ağustos 2021, Pazar 13:55 Son Güncelleme:
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Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, iddialı bir programla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Üner, 09 Ağustos Pazartesi Kanal D’de “susma” diyecek. Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği programda deneyimli haberci, insanların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak. Programda çarpıcı olaylar tüm yönleriyle gün yüzüne çıkacak, konuşulmayanlar konuşulacak.

 Gündüz kuşağına yeni bir soluk getirecek reality show formatındaki “Ece Üner ile Susma”, 09 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de....


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