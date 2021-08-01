Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, iddialı bir programla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Üner, 09 Ağustos Pazartesi Kanal D’de “susma” diyecek. Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği programda deneyimli haberci, insanların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak. Programda çarpıcı olaylar tüm yönleriyle gün yüzüne çıkacak, konuşulmayanlar konuşulacak.

Gündüz kuşağına yeni bir soluk getirecek reality show formatındaki “Ece Üner ile Susma”, 09 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de....



