Ece Vahapoğlu: Doktor evimize geldi

Oğlunun sağlığına dikkat eden Ece Vahapoğlu, “Çoğu anne babanın bu belirsiz karantina döneminde bebeklerinin aşılarını nasıl yaptırıp yaptırmayacağı konusunda kafası karışık. Bizim de öyleydi. Hastaneye gitmek istemiyoruz ama aşıyı da çok fazla ertelemek istemiyoruz.

'Efe’nin 4’üncü ay aşılarını ultra korumalı doktor yaptı'

Bu konu hassas bir konu, o yüzden ben tavsiye veremem; ama bizim aile olarak ne yaptığımızı bilgi amaçlı paylaşabilirim. Hastaneden evde bakım hizmeti aldık. Oğlumuz Efe’nin 4’üncü ay aşılarını eve gelen maskeli, önlüklü, ultra korumalı doktor yaptı” diyerek herkesi bilgilendirdi.



