Türkiye Ecel, onu sokak ortasında yakaladı

Ecel, onu sokak ortasında yakaladı

Türkiye

Ecel, onu sokak ortasında yakaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sokakta yürüyüş yaptığı sırada kap krizi geçiren 65 yaşındaki Hüseyin Hüsnü Baykara hayatını kaybetti. O anlar bir binanın güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

03 Aralık 2021, Cuma 18:55 Son Güncelleme:
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Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Hüsnü Baykara (65) dün, saat 18.30 sıralarından yürüyüş yapmak için evinden çıktı. Diyabet hastası olduğu belirtilen Baykara, bir müddet yürüdükten sonra dinlenmek için Şehit Pilot Yüzbaşı Akgün Sezginer Sokak’taki bir duvarına yaslandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayakta durmakta güçlük çektiği anlaşılan Baykara, bir an da düşüp, başını yere çarptı. Baykara’nın yerde yattığını fark eden bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Dakikalarca yerde yatan adamın kalp krizine bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Baykara’nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Hüsnü Baykara’nın eşi Tülay Baykara’ya acı haberi komşuları verdi. Olay yerinde fenalaşan Tülay Baykara, güçlükle sakinleştirildi.

DHA

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