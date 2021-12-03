Ecel, onu sokak ortasında yakaladı

Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Hüsnü Baykara (65) dün, saat 18.30 sıralarından yürüyüş yapmak için evinden çıktı. Diyabet hastası olduğu belirtilen Baykara, bir müddet yürüdükten sonra dinlenmek için Şehit Pilot Yüzbaşı Akgün Sezginer Sokak’taki bir duvarına yaslandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayakta durmakta güçlük çektiği anlaşılan Baykara, bir an da düşüp, başını yere çarptı. Baykara’nın yerde yattığını fark eden bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Dakikalarca yerde yatan adamın kalp krizine bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Baykara’nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin Hüsnü Baykara’nın eşi Tülay Baykara’ya acı haberi komşuları verdi. Olay yerinde fenalaşan Tülay Baykara, güçlükle sakinleştirildi.

DHA