Eczacıbaşı VitrA, namağlup çeyrek finalde 2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kazan ekibini konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve yenilgi almadan grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi