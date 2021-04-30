Eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczane çalışma saatleri...

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile eczane çalışma saatleri yeniden düzenlendi. 17 gün boyunca kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında eczanelerin açılış ve kapanış saatleri de araştırılıyor.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler açık olacak. Eczaneler saat 09.00-18.00 arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczacı Odası'ndan mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyuruldu.

ECZACILAR ODASI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-18. 00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.











