19 Mayıs'ın resmi tatil olmasıyla sağlık kuruluşlarının ve eczanelerin açık olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, bugün eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Pazar günleri ve resmi tatillerde eczaneler nöbet usulü ile hizmet veriyor. Bu nedenle 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Nöbetçi eczaneyi de en yakın eczaneden öğrenebilirsiniz.

19 MAYIS’TA HASTANELER VE AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

Aile hekimleri ve hastanelerde resmi tatil günlerinde sadece acil birimler hizmet veriyor. Ancak aşı randevusu bulunanlar içinse bir problem bulunmuyor. Randevu saatlerinde hastaneye ya da aile hekimlerine giderek aşılarını olabilecekler.