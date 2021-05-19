Türkiye Eczaneler bugün açık mı? 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?

Eczaneler bugün açık mı? 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?

Türkiye

Eczaneler bugün açık mı? 19 Mayıs'ta eczaneler açık mı?

Eczanelerin, sağlık ocakları ve hastanelerin 19 Mayıs günü açık olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Resmi tatil olan 19 Mayıs günü eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?

19 Mayıs 2021, Çarşamba 09:42 Son Güncelleme:
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19 Mayıs'ın resmi tatil olmasıyla sağlık kuruluşlarının ve eczanelerin açık olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, bugün eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Pazar günleri ve resmi tatillerde eczaneler nöbet usulü ile hizmet veriyor. Bu nedenle 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Nöbetçi eczaneyi de en yakın eczaneden öğrenebilirsiniz.

19 MAYIS’TA HASTANELER VE AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

Aile hekimleri ve hastanelerde resmi tatil günlerinde sadece acil birimler hizmet veriyor. Ancak aşı randevusu bulunanlar içinse bir problem bulunmuyor. Randevu saatlerinde hastaneye ya da aile hekimlerine giderek aşılarını olabilecekler.

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