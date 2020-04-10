Türkiye Eczanelerdeki ücretsiz maske dağıtımı nasıl olacak? Kaç tane alınabilecek

Eczanelerdeki ücretsiz maske dağıtımı nasıl olacak? Kaç tane alınabilecek

Türkiye

Eczanelerdeki ücretsiz maske dağıtımı nasıl olacak? Kaç tane alınabilecek

İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler sonucu maskelerin eczanelerde ücretsiz dağıtılması sonucu çıkmıştı. Peki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı nasıl yapılacak? Kimler, kaç tane alabilecek?

10 Nisan 2020, Cuma 11:42 Son Güncelleme:
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İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımına formül bulundu. İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmelerden önemli bir sonuç çıkmıştı. Buna göre; maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildi.

Peki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı nasıl yapılacak? Kimler, kaç tane alabilecek?

CNN TÜRK canlı yayınına katılan eczacı Ezgi Hanım, ayrıntıları anlattı:

Zaten iki gündür hastalar gelip tek tek sormaya başladı. "Maske var mı, kimler maske alabiliyor" diye. Şu şekilde gerçekleşecek bu: 20-65 yaş arası her vatandaşımızın cep telefonuna bir kod gelecek. Bu kodla birlikte eczaneye gelecekler. Bu kodları biz sisteme işleyeceğiz. Ve 10 günde 5 maske olacak şekilde bu maskeleri vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

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