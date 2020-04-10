İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımına formül bulundu. İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmelerden önemli bir sonuç çıkmıştı. Buna göre; maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildi.

Peki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı nasıl yapılacak? Kimler, kaç tane alabilecek?

CNN TÜRK canlı yayınına katılan eczacı Ezgi Hanım, ayrıntıları anlattı:

Zaten iki gündür hastalar gelip tek tek sormaya başladı. "Maske var mı, kimler maske alabiliyor" diye. Şu şekilde gerçekleşecek bu: 20-65 yaş arası her vatandaşımızın cep telefonuna bir kod gelecek. Bu kodla birlikte eczaneye gelecekler. Bu kodları biz sisteme işleyeceğiz. Ve 10 günde 5 maske olacak şekilde bu maskeleri vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

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