Magazin Ed Sheeran, Ipswich Town'a sponsor olacak

Ed Sheeran, Ipswich Town'a sponsor olacak

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Ed Sheeran, Ipswich Town'a sponsor olacak

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, taraftarı olduğu İngiliz kulübü Ipswich Town'un gelecek sezon için forma sponsoru olacak.

07 Mayıs 2021, Cuma 11:33 Son Güncelleme:
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Ipswich Town kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın, gelecek sezon kadın ve erkek takımı formalarına sponsor olacağı belirtildi.

'DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Çocukluğundan bu yana Ipswich Town taraftarı olduğunu vurgulayan Sheeran, "Ipswich Town, burada yerel toplumun büyük bir parçası ve bu da benim, onlara desteğimi gösterme yolum. Portman Road Stadı'na her gidişimden çok büyük keyif aldım. Stadyumlar taraftarlara açıldığı zaman yeniden oraya gitmeyi dört gözle bekliyorum. ABD'den kulübün yeni sahiplerinin gelmesiyle, aralarına benim de dahil olduğum Ipswich taraftarını daha heyecanlı günler bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.

Divide adlı albümüyle 2017 yılında dünya satış rekoru kıran Grammy ödüllü şarkıcı Sheeran'ın aynı adlı turnesi, en çok seyredilen ve en çok hasılat elde eden turne olarak tarihe geçmişti.


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