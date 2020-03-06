Eda Taşpınar: Çekirgenin tadı gofret gibiydi

Son 5 aydır yurtdışında tatilde olan Eda Taşpınar, Meksika’da yediği çekirge salatasını Instagram sayfasında paylaşmış tepki toplamıştı. Taşpınar “Yine olsa yerdim. Çünkü inanılmaz lezzetliydi. Tadı portakallı gofret gibi. Değişik yiyecekleri tatmayı seviyorum” dedi.

Eda Taşpınar daha önce yavru timsah eti, Meksika karıncası yiyerek hayvanseverlerin hışmına uğramıştı.

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