Eda Taşpınar: Çekirgenin tadı gofret gibiydi
Çıktığı tatillerde çekirge salatası, yavru yılan balığı, yavru timsah ve karınca yiyen Eda Taşpınar, çekirge salatasını “Yine olsa yerdim" dedi. Müge Dagıstanlı / POSTA
06 Mart 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Son 5 aydır yurtdışında tatilde olan Eda Taşpınar, Meksika’da yediği çekirge salatasını Instagram sayfasında paylaşmış tepki toplamıştı. Taşpınar “Yine olsa yerdim. Çünkü inanılmaz lezzetliydi. Tadı portakallı gofret gibi. Değişik yiyecekleri tatmayı seviyorum” dedi.
Eda Taşpınar daha önce yavru timsah eti, Meksika karıncası yiyerek hayvanseverlerin hışmına uğramıştı.
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