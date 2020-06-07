Magazin Eda Taşpınar: Elalemi düşünemem

Eda Taşpınar: Elalemi düşünemem

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Eda Taşpınar: Elalemi düşünemem

Eda Taşpınar’ın “Hadi bronzlaşalım” mesajı yazdığı fotoğrafları paylaşım rekoru kırdı. Müge Dağıstanlı / POSTA

07 Haziran 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar’ın evinde ve bahçesinde verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

Cilt doktoruna göründünüz mü?

Her yıl kontrole gidiyorum, problem yok. Sabah 09.00-11.30 arası ve akşam saatlerinde güneşleniyorum.

Hayatınızın kaç günü şezlongda geçmiştir?

Bunu hiç düşünmedim, ama ‘güneşin kızı’ durumum var.

Saatlerce güneşlenirken aklınızdan ne geçer?

Kitap okurum. Polisiye, psikoloji ve tasavvuf üzerine okurum.

Ayna karşısında çok vakit harcar mısınız?

Hayır, 5 dakika yetiyor. Benim derdim kıyafet, süs, lüks değil.

Bir mottonuz var mı?

‘Elalem ne der’ diye düşünmem. Çalışır, üretirim.

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