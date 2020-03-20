Magazin Eda Taşpınar: Yine yerim, tatları güzel

Eda Taşpınar: Yine yerim, tatları güzel

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Eda Taşpınar: Yine yerim, tatları güzel

Pirana, çekirge ve karınca yiyen Eda Taşpınar bunları sosyal medya hesaplarında paylaşıyordu. Corona virüs önlemleri çerçevesinde Türkiye'de bulunan Taşpınar, "Bunları tekrar yemeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

20 Mart 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Yılın 9 ayını Uzakdoğu, Mikonos, Londra ve New York’ta geçiren Eda Taşpınar corona virüs önlemleri çerçevesinde gezilerine ara verdi. Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek için dışarı çıkan Taşpınar, Bebek’te karşılaştığı habercilere “Tüm kurallara harfiyen uyuyorum. Karantina süreleri bittikten sonra seyahatlerime devam edeceğim. Bir yerde aylarca duramam” dedi.

'Yine yerim. Tatları güzeldi'

Taşpınar “Daha önce çeşitli ülkelerde tattığınız çekirge, pirana, yılan balığı, karınca, timsah etini tekrar yemeyi düşünüyor musunuz?” sorusu karşısında “Yine yerim. Tatları güzeldi” cevabını verdi.


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