Eda Taşpınar: Yine yerim, tatları güzel

Yılın 9 ayını Uzakdoğu, Mikonos, Londra ve New York’ta geçiren Eda Taşpınar corona virüs önlemleri çerçevesinde gezilerine ara verdi. Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek için dışarı çıkan Taşpınar, Bebek’te karşılaştığı habercilere “Tüm kurallara harfiyen uyuyorum. Karantina süreleri bittikten sonra seyahatlerime devam edeceğim. Bir yerde aylarca duramam” dedi.

'Yine yerim. Tatları güzeldi'

Taşpınar “Daha önce çeşitli ülkelerde tattığınız çekirge, pirana, yılan balığı, karınca, timsah etini tekrar yemeyi düşünüyor musunuz?” sorusu karşısında “Yine yerim. Tatları güzeldi” cevabını verdi.







