Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı oyuncuları kadrosunda toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi haziran ayında 6. sezon finaline girmişti. Eylül ayının gelmesiyle pek çok yapımın yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başladı. Dizinin hayranlarının heyecanlı bekleyişi devam ederken, “EDHO bitti mi?” “EDHO ne zaman başlayacak?” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınladı mı?” sorularının yanıtları daha yoğun şekilde araştırılıyor.

EDHO BİTTİ Mİ?

Sezon finaline en erken giren dizilerden biri olan EDHO’nun bitip bitmediği pek çok kişi tarafından merak ediliyor ancak kanaldan ve yapımcı şirketten böyle bir açıklama geldi.

Bununla birlikte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın resmi Instagram sayfasında dizinin 7. sezon bölümlerinden kısa kesitler paylaşılmaya başlandı.

Yayınlanan son videoda ise Hızır Çakırbeyli İlyas’a ailenin yeni liderinin kim olduğunu söylüyor…

EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EDHO’nun ne zaman başlayacağına ilişkin henüz kesin bir tarih bulunmuyor. Ancak kanalda ve dizinin Instagram sayfasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 7. sezonunun yakında ATV ekranlarında olacağı belirtiliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLADI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ancak çekimlere başlanan dizinin fragmanının yayınlanmasının an meselesi olduğu düşünülüyor.







