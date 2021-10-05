EDHO dizisinin yeni sezon çekimleri eylül ayı içinde başladı. Diziye Türk televizyonlarının ünlü iki ismi Uğur Yücel ve Levent Ülgen’in de dahil olduğu haberi, yeni sezon için heyecanı artırırken, gözler yedinci sezonu ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon fragmanına çevrildi. Peki, “EDHO bu akşam var mı?” İşte, yanıtı…

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

EDHO hayranları bilir, Salı akşamları milyonlarca izleyici ATV ekranlarına kilitlenir. Yıllardır devam eden alışkanlığına ardından son haftalarda Salı günleri pek çok kişi “EDHO bu akşam var mı?” araştırması yapıyor. Uzun süren sezon arasının ardından dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor ancak EDHO bu hafta da ekranlarda olmayacak. 5 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarında Çakallarla Dans-4 filmi yayınlanacak.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haziran ayında yayınlanan sezon finalinin ardından eylül ayı boyunca EDHO’nun yeni sezonu büyük heyecanla beklendi. Ancak yeni sezonla ilgili bir haber gelmeyince gözler ekim ayına çevrildi. Ayın ilk haftası geride kalırken, henüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Diğer yandan EDHO’nun resmi Instagram sayfasında yapılan paylaşımlarda dizinin 7. Sezonu ile çok yakında izleyicinin karşısına çıkacağı belirtiliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’IN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLADI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon tarihi belli olmadığı gibi, henüz fragman da yayınlanmadı…

5 EKİM SALI ATV YAYIN AKIŞI