Magazin EDHO neden yok? EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı?

EDHO neden yok? EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı?

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EDHO neden yok? EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı?

EDHO’nun yeni sezon bekleyişi haftalardır devam ediyordu. ATV tarafından yayınlanan fragmanda, yeni sezonun 200. bölümü ile 26 Ekim Salı akşamı yeniden ekranlarda olacağı belirtilmişti. Ancak dizinin yayında olmaması “EDHO neden yok?” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı?” araştırmalarına neden oldu…

26 Ekim 2021, Salı 22:58 Son Güncelleme:
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ATV’nin sevilen dizisi EDHO’nun yeni sezonunun bu akşam yayınlanması beleniyordu. Ancak bu akşam saat 20.00’de kanalda başka bir sinema filmi yer aldı. Dizinin hayranları bu gelişme üzerine “EDHO neden yok?” “EDHO yeni sezon ne zaman?” “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı?” araştırmaları da hız kazandı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FİNAL Mİ YAPTI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonunun yayına girmemesi üzerine “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı?” sorusu sorulurken, kanaldan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Diğer yandan ahaber’de yayınlanan haberde final iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO’nun yeni sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin de şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Konuya dair gelişmeler yaşandığında haberimizde bulabilirsiniz.

EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

 

 

 

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