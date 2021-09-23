Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, namıdiğer EDHO, her sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. İlk sezonundan bu yana sadece konusu değil oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren dizi, 7. sezon ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, patlattığı transfer bombalarıyla, izleyicinin heyecanını bir kat daha artırdı. Televizyon ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden Uğur Yücel’in EDHO’nun oyuncu kadrosuna katıldığı haberinin ardından, yine ünlü bir oyuncunun dizinin kadrosuna katıldığı haberi geldi…

EDHO’nun yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken, diziye katılan yeni isimler bu heyecanı daha da artırıyor. Sinema ve televizyon dünyasının başarılı simi Uğur Yücel’in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonunda bir mafya babası rolünde izleyicinin karşısına çıkacağı haberi sevinç ile karşılandı.

Zira, Uğur Yücel’in bu tarz rollerdeki başarısı izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı.

EDHO’nun yeni sezonunda kadroya katılan ismin ise Levent Ülgen olduğu konuşuluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ı haberine göre, En Son Babalar duyar ve Akasya Durağı dizilerinde canlandırdığı karakterler ile izleyicilerin sevgisini kazanan Levent Ülgen, dizinin yapım şirketiyle el sıkıştı.

Komedi projelerinde canlandırdığı karakterler ile beğeni toplayan Levent Ülgen’in hangi rolü canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.

EDHO’da bir yandan kadroya katılan yeni isimlerin heyecanı yaşanırken, Tufan karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal’ın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Zira usta oyuncu Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Yargı dizisinde oynayan Hüseyin Avni Danyal, Emniyette Cinayet Büro amiri Metin Kaya karakterini canlandırıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 199. Bölüm ile sezon finaline girmesinin hemen ardından dizinin başrol oyuncularından İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba’nın, diziden ayrılacağı konuşulmuştu. Söylentilere göre, EDHO’nun 200. Bölümünde İlyas Çakırbeyli ölecek ve başarılı oyuncu dizinin kadrosundan ayrılacaktı.

Geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarına konuşan Ozan Akbaba, konunun kendisine sorulmasının ardından her söylenene itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

200. bölüm ile yeni sezona başlayacak EDHO’nun çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda kısa süre sonra başlayacağı belirtilse de henüz net bir tarih bulunmuyor. Reyting rekortmeni dizinin Ekim ayı ortalarında ATV ekranlarında olması bekleniyor.



